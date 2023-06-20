بالفيديو الهلال الأحمر: الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف بنابلس ما أدى لإحراقها

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، احتراق جزء من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز من جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن سيارة الإسعاف المحترقة تعرضت للاستهداف بشكل مباشر في حوارة.

وأحرق عشرات المستوطنين اليوم، ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، ونفذوا أعمال انتقامية في حوارة وبيت فوريك وغيرها من المناطق.

فيما دعت مساجد حوارة المواطنين للتصدي للمستوطنين الذين يطلقون الرصاص الحي.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير دعا المستوطنين لحمل السلاح والاعتداء على المواطنين.