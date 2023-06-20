الهلال الأحمر: الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف بنابلس ما أدى لإحراقها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:12 م
20 يونيو 2023
الهلال الاحمر الفلسطيني
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، احتراق جزء من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز من جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن سيارة الإسعاف المحترقة تعرضت للاستهداف بشكل مباشر في حوارة.

احراق سيارة تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني في نابلس اليوم 2023

وأحرق عشرات المستوطنين اليوم، ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، ونفذوا أعمال انتقامية في حوارة وبيت فوريك وغيرها من المناطق.

فيما دعت مساجد حوارة المواطنين للتصدي للمستوطنين الذين يطلقون الرصاص الحي.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير دعا المستوطنين لحمل السلاح والاعتداء على المواطنين.  

 

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