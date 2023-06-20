ما هو الخيار العسكري الذي طُرح على نتنياهو ورفضه بشدة بشأن الضفة..!

كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" اليوم الثلاثاء 20/6/2023، عن خطط أمنية اقترحها مسؤولون صهاينة خلال الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقب عملية "عيلي".

وقتل 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 أخرين في عملية إطلاق نار فدائية، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، فيما أكدت مصادر صحفية محلية استشهاد منفذ العملية.

ووفقاً لوسائل الإعلام فإن إحدى السيناريوهات التي طرحت عملية لمدة 12 إلى 24 ساعة في شمال الضفة الغربية.

وأفادت أن نتنياهو ووزير الجيش الصهيوني يوآف غالانت يعارضان بشدة.

وفقاً لقناة كان الإسرائيلية: يوجد خلافات بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي حول نطاق أي عملية عسكرية ضد الضفة الغربية ولا يوجد سبب لتحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جيش الاحتلال لديه خطط نشطة لمداهمة مدينتي جنين ونابلس وتطهير مئات الأسلحة من أيدي المسلحة، العملية ستستمر مدتها 12-24 ساعة (بدون تعقيدات) بذكاء جيد وتقنيات مميتة لم تكن موجودة في السور الواقي.

وذكرت أن نتنياهو وغالانت يعارضان ذلك بشدة، والجيش الإسرائيلي لا يؤيد ذلك أيضًا، حتى لا يصلون إلى تصعيد كبير في إسرائيل.