القيادي الأخرس: عملية "عيلي" رد فلسطيني على جرائم العدو والانتقام لجنين "الصاع بصاعين"

أكد القيادي في الجهاد الإسلامي في فلسطين، ماهر الأخرس، اليوم الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جاءت ثأرًا من المنفذين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الأخرس، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "هذه العملية تأتي في وقت حرج يمر فيه الشعب الفلسطيني، من هجمة إجرامية من جيش الاحتلال، من خلال اتباع سياسة القتل والدمار".

وأضاف أن هذه الهجمات المتصاعدة على الأهالي لا سيما في شمال الضفة، دفعت الشبان إلى تنفيذ العملية البطولية، لأخذ الثأر والرد صاع بصاعين، مشدّدًا على أنه كلما زادت الجرائم زاد انتقام الفلسطينيين بمقاومته الشرسة.

وتابع الأخرس: إن "سُلطة الاحتلال ظنت بهذا الأجرام وبتحريض من بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، يوفر لمستوطنيهم الأمن والآمان، لكن المقاومة أفشلت العدو في تحقيق ذلك".

وأوضح أن المطلوب هو الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ووقوف السلطة في الضفة مع الشعب الفلسطيني وحماية مقاومته في صد الاحتلال واقتحاماته وجرائمه.

ودعا الأخرس، إلى فضح جرائم الاحتلال في المؤسسات الدولية، وتصعيد الاشتباك عند نقاط التماس مع جيش الاحتلال وصّد التصعيدات العسكرية في القرى والمدن.

وأسفرت عملية "عيلي" التي نفذها مقاومان فلسطينيان وهما الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح، إلى مقتل أربعة مستوطنين "إسرائيليين"، وإصابة أربعة أخرين.

ووصل عدد قتلى الاحتلال، إلى 28 قتيلاً منذ بداية العام الجاري، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.