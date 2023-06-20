بعد عملية عيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا هاماً وعدة سيناريوهات على الطاولة

قالت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا أمنيًا مهماً.

ووفقاً لوسائل الإعلام فإن إحدى السيناريوهات التي طرحت عملية لمدة 12 إلى 24 ساعة في شمال الضفة الغربية.

وأفادت أن نتنياهو ووزير الحرب غالانت يعارضان بشدة.

يأتي الاجتماع، عقب العملية البطولية التي نفذها الشهيدان خالد مصطفى صباح (24 عامًا)، ومهند فالح شحادة، ، وقتل فيها 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 أخرين، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وفقاً لقناة كان الإسرائيلية: يوجد خلافات بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي حول نطاق أي عملية عسكرية ضد الضفة الغربية ولا يوجد سبب لتحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة.