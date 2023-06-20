المقاومة الشعبية وكتائب الناصر تنعيان الشهيدان صباح وشحادة

نعت حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين، اليوم الثلاثاء 20/6/2023، الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح منفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "عيلي" أسفرت عن 4 صهاينة وإصابة 4 آخرين .

ونعت بكل فخر واعتزاز الشهيدين القساميين / مهند فالح شحادة " 27 عام " وخالد مصطفي صباح " 24 عام " اللذين ارتقيا عصر اليوم الثلاثاء 20-06-2023م خلال تنفيذهما عملية اطلاق نار عند مدخل مستوطنة " عيلي " جنوب نابلس والتي أسفرت عن مقتل 4 صهاينة واصابة 4 آخرين، مؤكدةً أن دمائهم الطاهرة ستكون لعنة على المحتل.

وشددت الحركة، على أن دماء الشهداء أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وبإذن الله تكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والاحتلال.

وقالت :"نسأل الله أن يتقبل الشهداء ونعاهد الله تعالى ونعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى الأوفياء لشهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الصهيوني الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء."