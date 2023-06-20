أقوى تردد قناة سراج الأقصى المحلية الجديد بث مباشر 2023 على النايل سات

تردد قناة سراج الأقصى المحلية الجديد بث مباشر 2023 على النايل سات وعرب سات ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في دول عربية عدة وفي الأراضي الفلسطينية عن هذا التردد من أجل مشاهدة ما تبثه من حي مباشر في وقت يعلن فيه جيش الاحتلال عن مقتل أربعة مستوطنين بعملية اطلاق نار عند مستوطنة عيلي بالضفة الغربية .

وفي هذه الفقرة التي يواصل فيها فريق فلسطين اليوم شرح تردد قناة سراج الأقصى بث مباشر 2023 نؤكد لكم إلى أننا سوف نضعكم في صورة مباشرة لهذه الإشارة التي يمكن من خلالها ضبطته على شاشات التلفاز وبالتالي مشاهدتها بكل اريحية تامة وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة .

تردد قناة سراج الأقصى المحلية بث مباشر 2023

وبعد هذه المقدمة يمكن لكم وبكل سهولة من التعرف على تردد قناة سراج الأقصى من أجل مشاهدتها وهو على النحو التالي :

اسم القناة: Aqsa TV.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V

برنامج قناة سراج الاقصى

وبعد أن تعرفتم على تردد قناة سراج الأقصى الجديد بث مباشر ارفقنا لكم في الأسفل برامج القناة وهي في غاية الجمال .

أولا: برنامج صباح فلسطين.

ثانيا: برنامج هنا فلسطين.

ثالثا: برنامج مزامير الترتيل.

رابعا: برنامج النشرة المحلية.

خامسا: برنامج سفرة دايمة 3.

سابعا: برنامج المنتصف الإخباري.

ثامنا: برنامج أوراق انتخابية.

تاسعا: برنامج نشرة الحصاد.

قناة سراح الأقصى بث مباشر

ولقد وضع لكم فريق الموقع رابط بث مباشر قناة سراج الأقصى من خلال رابط موقع القناة الرسمي الالكتروني وهو هنــــــــــــــــــا .

وجاءت عمليات البحث على تردد قناة سراج الأقصى الجديد بعد ورود عملية اطلاق نار اسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة اخرين نفذها فلسطينيين من بلدة عريف بنابلس .

واستعمل منفذ العملية بندقية آلية من طراز M16، مضيفًا ان هناك حالات وصفت بالخطيرة بين المستوطنين بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله".

ونتمنى في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة سراج الاقصى بث مباشر 2023 على النايل سات وعرب سات ان تكون قد نالت اعجابكم .