حزب الله يشيد بعملية "عيلي" ويؤكد: وجهت صفعة مؤلمة للاحتلال

أشاد حزب الله، اليوم الثلاثاء، بالعملية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيين عند مدخل مستوطنة ‏"عيلي" شمالي رام الله الضفة الغربية المحتلة، وأدّت إلى مقتل عدد من المستوطنين وجرح آخرين.

وأدان حزب الله، في بيان له، "العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين"، مستنكرًا بشدة الأعمال ‏الوحشية والهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال على المخيم وجواره.

كما وأشار بالتصدي البطولي لمقاومي جنين وإخوانهم المجاهدين الذين ‏فاجأوا قوات الاحتلال ووجهوا لها صفعة مؤلمة.

واعترف الاحتلال، بمقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة اخرين بينهم جراء خطيرة، بعملية اطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي"، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المنفذين وهما مهند شحادة، وخالد صباح، وهما من سكان بلدة عريف بنابس.