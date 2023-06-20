فرنسا تدعو "إسرائيل" لاحترام القانون الدولي

دعت فرنسا "إسرائيل" إلى احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت فرنسا في تصريح، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر، عن "قلقها" إزاء العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أمس، ونجم عنه استشهاد 6 مواطنين وجرح نحو 100 آخرين.

وقالت إنه "بات إرساء أفق سياسي ذي مصداقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين ملحًا"، مؤكدة أنه "الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ومستدام"، داعية إسرائيل للامتثال للالتزامات التي قطعتها في العقبة وشرم الشيخ.