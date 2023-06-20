نتنياهو: جيشنا سيحارب من يمس أمننا بكل قوة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "كل الخيارات مفتوحة"، مؤكدًا أن "جيش الاحتلال سيحارب بكل قوة"، وفق قوله.

ونقلت القناة 12 العبرية، تصريح نتنياهو: إن "كل الخيارات مفتوحة، وكل من يمسنا بسوء سيجد نفسه في القبر أو في السجن".

ووصل نتنياهو، إلى مكان عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيين أحدهم أسير محرر، عند مدخل قرب "عيلي" الواقعة بين نابلس ورام الله.

واعترف الاحتلال، بمقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة اخرين بينهم جراء خطيرة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المنفذين وهما مهند شحادة، وخالد صباح، وهما من سكان بلدة عريف بنابس.