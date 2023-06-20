الجبهة الشعبية: عملية عيلي جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال

أكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة "عيلي" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تأتي كردٍ طبيعي على جرائم الاحتلال العنصرية والتي كان آخرها أمس في جنين.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل أربعة "إسرائيليين"، وأصيب 4 أخرين في عملية إطلاق نار فدائية، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وباركت الجبهة الشعبية، العملية، وقالت: إن "مكان وتوقيت العملية البطولية يؤكد على ترابط كل أبناء الشعب الفلسطيني وجاهزيته للرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة".

وشدّدت على أن "جرائم الاحتلال لن تمر دون رد".

وحيّت الجبهة، سواعد أبطال الشعب الأحرار، المقاومين الشجعان الذين يتصدون لإرهاب الاحتلال بكل قوة وعزيمة وإقدام، ويجددون التأكيد أن المقاومة المستمرة هي خيار شعبنا الاستراتيجي حتى النصر والتحرير.