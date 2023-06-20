بالصور مشاهد جديدة من العملية البطولية في مستوطنة عيلي برام الله

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مشاهد جديدة من العملية البطولية في مستوطنة عيلي برام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:43 م
20 يونيو 2023
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