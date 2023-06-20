الفصائل تبارك عملية "عيلي" وتؤكد أنها حق مشروع للشعب الفلسطيني

باركت الفصائل الفلسطينية، العملية البطولية في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين، فيما استشهد منفذًا وانسحب المنفذ الآخر من المكان.

وشددت الفصائل في تصريحات وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على حق الشعب الفلسطيني في الرد على العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في القدس والضفة.

حق مشروع

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية الفدائية على الطريق بين رام الله ونابلس، والتي أدت لمقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي، مساء اليوم الثلاثاء"، أن العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف، وتوجيه الصفعات المتتالية للاحتلال، مبيناً أن التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني، والمقاومة مستعدة لمواجهة أي تصعيد وثأر الأحرار وبأسهم درس عملي يجب أن يبقى ماثلاً أمام القتلة والارهابيين الصهاينة.

رد على عدوان جنين

من جهتها، باركت حركة حماس، عملية إطلاق النار البطولية قرب ما يسمى بمستوطنة عيلي شمال رام الله والتي أوقعت قتلى وإصابات محققة في صفوف قطعان المستوطنين

وقال الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "إن العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال الصهيوني أمس على مدينة جنين، ولتلتقي ضربات المقاومة المتصاعدة في جنين وسلواد ومن كل مكان وتتصدى لجرائم الاحتلال وتواجه غطرسته".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن ينكسر أمام جبروت الاحتلال وجيشه، والمقاومة الفلسطينية ستواصل ضرباتها وردها بكل قوة على جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيس المسجد الأقصى وطرد المعتكفين من ساحاته والاعتداءات المستمرة بحق الأقصى.

ووجّه القانوع بالتحية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مردفا نشد على أيدي مقاومينا وثوار شعبنا في كل مكان التي تضرب العدو بالعمليات النوعية والكمائن المحكمة والعبوات المتفجرة حتى رحيله عن كل أراضينا.

مسافة صفر

إلى ذلك أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ر. هاني الثوابتة، أن ثقافة الاشتباك تتجسد بالقتال من مسافة صفر، موجهًا التحية للسواعد الأبية التي نفذت العملية البطولية في مستوطنة عيلي قرب رام الله بضفة الإباء .

وقال الثوابتة في تصريحات صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ثقافة الاشتباك يجسدها فرسان المقاومة بالقتال من مسافة صفر بكل شجاعة وإقدام.

وتابع: "الحقيقة التي يجب أن يدركها العدو أنه سيدفع ثمن إجرامه وإرهابه بحق أبناء شعبنا وأخرها جريمة الأمس في جنين".

وأوضح أن تعاظم أداء المقاومة يدلل على الحنكة والقدرة العسكرية المتطورة في استنزاف العدو وتكبيده الخسائر في كل يوم من أيام المواجهة.

وشدد الثوابتة، أن جذوة المقاومة ستبقى متقدة بوحدة مقاومتنا وبسالة فرسانها الميامين وبالتفاف جماهير شعبنا من حولها فهي الحاضنة الأمينة ودرع المقاومة الحامي .

المقاومة مستمرة

كما باركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية البطولية شمالي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة أخرين.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن عملية شمال رام الله رسالة للاحتلال أن شعبنا ومقاومته مستمرة.

وأوضح أن تهديدات الاحتلال بشن عملية واسعة بالضفة لن ترهبها، مضيفًا أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المتواصل على شعبنا .

وعد المقاومة بالثأر

كما باركت حركة "فتح الانتفاضة"، العملية البطولية بالقرب من رام الله والتي أدت لمقتل واصابة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة.

وأكدت أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين ارتقوا في مخيم جنين والضفة المحتلة ، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا.

وتابعت: "هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات".

وقتل 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 أخرين في عملية إطلاق نار فدائية، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله. وأفادت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، بمقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

وحسب الاعلام العبري، سيجري وزير الجيش يوآف غالانت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك وقادة المنظومة الأمنية ​​بعد عملية مستوطنة عيلي، عقب دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لجلسة مشاورات طارئة لبحث تفاصيل العملية وتداعياتها.