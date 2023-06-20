بالصور من هو الشهيد مهند شحادة منفذ عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"

نفذ الشهيد مهند شحادة عملية اطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء20/6/2023م، قرب مستوطنة عيلي أدت لمقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة.

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن الشهيد شحادة هو واحد من ثلاثة منفذين لعملية اطلاق النار اليوم.

من هو الشهيد المنفذ مهند شحادة:

من سكان قرية عوريف جنوب نابلس

من مواليد 1997 (26عاماً)

تخرج حديثاً من جامعة النجاح الوطنية

أسير محرر، اعتقل أكثر من مرة لدى الاحتلال "الإسرائيلي"

وفيما يلي صور للشهيد مهند شحادة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي:









