بالصور من هو الشهيد مهند شحادة منفذ عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:23 م
20 يونيو 2023
من هو الشهيد مهند شحادة منفذ عملية اطلاق النار في رام الله
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نفذ الشهيد مهند شحادة عملية اطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء20/6/2023م، قرب مستوطنة عيلي أدت لمقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة.

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن الشهيد شحادة هو واحد من ثلاثة منفذين لعملية اطلاق النار اليوم.

من هو الشهيد المنفذ مهند شحادة:

  • من سكان قرية عوريف جنوب نابلس
  • من مواليد 1997 (26عاماً)
  • تخرج حديثاً من جامعة النجاح الوطنية
  • أسير محرر، اعتقل أكثر من مرة لدى الاحتلال "الإسرائيلي"

وفيما يلي صور للشهيد مهند شحادة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

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