بالصور من هو الشهيد مهند شحادة منفذ عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"

نفذ الشهيد مهند شحادة عملية اطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء20/6/2023م، قرب مستوطنة عيلي أدت لمقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة.
وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن الشهيد شحادة هو واحد من ثلاثة منفذين لعملية اطلاق النار اليوم.
من هو الشهيد المنفذ مهند شحادة:
- من سكان قرية عوريف جنوب نابلس
- من مواليد 1997 (26عاماً)
- تخرج حديثاً من جامعة النجاح الوطنية
- أسير محرر، اعتقل أكثر من مرة لدى الاحتلال "الإسرائيلي"
وفيما يلي صور للشهيد مهند شحادة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي: