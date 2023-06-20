محدث بالفيديو والصور إصابة 6 "إسرائيليين" بينهم 3 بحالة خطرة بعملية اطلاق نار شمالي رام الله

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 7 مستوطنين في عملية إطلاق نار فدائية قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وذكرت المصادر العبرية، أن "7 مستوطنين أصيبوا جراء عملية إطلاق النار، بينهم 3 حالات وصفت بالخطيرة، مشيرة إلى أنه جرى اطلاق النار على المنفذ وتحييده".

وحسب الاعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، وسط مخاوف من تسلل مسلحين.

وأكد أن منفذ استعمل بندقية آلية من طراز M16، مضيفًا ان هناك 3 مستوطنين مصابين بحالة حرجة للغاية بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله".

ووصف موقع "مفزاكي راعم"، بأن العملية ليست سهلة وتم استخدام بندقية أم 16.

ووفق ما ذكرته إذاعة الجيش نقلًا عن مسؤول في الجيش: "على ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث قرب مستوطنة عيلي".

يتبع..



