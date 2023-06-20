لجنة المتابعة تدين وتستنكر سياسة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء20/6/2023م، سياسة الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، التي تطال أبناء شعبنا من النشطاء السياسيين ومن الحركة الطلابية في الجامعات، واستنكرت هذا السلوك المرفوض والمدان وطنياً.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة هي أدنى الحقوق المكفولة لشعبنا في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين من أبناء شعبنا.

كما طالبت جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية في الضفة الغربية للتوقيع على ميثاق شرف يحرّم ويجرّم هذا السلوك المدان وطنياً.