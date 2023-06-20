مخيمات ثأر الأحرار تخرّج حافظيْن لكتاب الله في الأسبوع الأول لانطلاقها

خرّجت جمعية اقرأ الخيرية في المحافظة الوسطى اليوم أول حافظيْن لكتاب الله عز وجل في الأسبوع الأول لانطلاقها.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية العامة في الوسطى الأستاذ محمد اللوح :" إن ثمار مخيمات ثأر الأحرار في المحافظة والتي انطلقت منذ أسبوع قد بدأ قطافها بتخريج حافظيْن للقرآن في منطقة دير البلح"، لافتًا إلى الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل في المخيمات من إداريين ومحفظين ولجان اختبارات وخصّ بالشكر محفّظ الطالبين أ.هاني أبو عبيد.

كما قدّمت إدارة المخيم القرآني في مدينة دير البلح هدية مالية تحفيزية للحافظيْن وتم توزيع الحلوى على جموع الطلاب المشاركين في المخيم القرآني وسادت أجواء الفرح والابتهاج بهذا الإنجاز في هذا الوقت القياسي.

في حين، أهدى الحافظان هذا الإنجاز لجانب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ولأرواح شهداء معركة ثأر الأحرار.

من جهته، أكد مسؤول دائرة القرآن الكريم وعلومه في المحافظة الوسطى أ. محمد الشنا، أن مسيرة المخيمات القرآنية مستمرة وأن الأيام القادمة ستحمل إن شاء الله المزيد من الإنجازات الهامة على صعيد حفظ القرآن وتثبيته وإتقانه تلاوة وتجويدًا.

يذكر أن جمعية اقرأ في المحافظة الوسطى قد انطلقت السبت الماضي بأربعة مخيمات قرآنية مركزية تحت عنوان مخيمات ثأر الأحرار القرآنية والتي ستستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية في مناطق دير البلح والبريج والمغازي والمغراقة بمشاركة أكثر من ١٥٠ طالبا متميزًا ولديه القدرة على حفظ أكثر من عشر صفحات من المصحف يوميًا.