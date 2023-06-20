انتخاب بورصة فلسطين عضواً بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية

انتخبت بورصة فلسطين، عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الرئيسي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، الذي عُقد في المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة الأرمينية يريفان.

وشاركت بورصة فلسطين، ممثلة بمديرها العام نهاد كمال بحضور أكثر من 180 مشاركا، يمثلون الرؤساء التنفيذين للعديد من البورصات الأوروبية والآسيوية، ومدراء المؤسسات الأعضاء التابعة للاتحاد من أكثر من 30 دولة.

كما ضم المؤتمر أكثر من 40 متحدثا ناقشوا العديد من المواضيع، وأحدث الاتجاهات والفرص على رأسها التداول وما بعده، وقضايا متعلقة بالاستدامة والعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين.

وعلى هامش المؤتمر، شاركت البورصة في اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثين للاتحاد، والذي جرى خلاله تناول كافة البنود الواردة على أجندته وأهمها انتخاب أعضاء مجلس إدارة جُدد للاتحاد، بما في ذلك الرئيس ونائبه.

وتم انتخاب بورصة بوخارست لرئاسة الاتحاد ممثلة برادو هانجا، بينما تم انتخاب هيثم السلمي نائبا للرئيس ممثلا لبورصة مسقط، كذلك انتخاب 11 عضوا من بينهم بورصة فلسطين في الدورة الجديدة لمجلس الإدارة.

وفي تعقيبه على الموضوع، أكد كمال أن هذه الخطوة نجاح فلسطيني جديد، يثبت الدور الطليعي للمؤسسات الفلسطينية على مستوى العالم، إضافة لكونه انتصارا مهما بالنسبة لبورصة فلسطين التي أثبتت مكانتها رغم حجمها المتواضع بين أسواق الإقليم والعالم، لا سيما في ظل عضوياتها المختلفة في العديد من المؤسسات العالمية والإقليمية التي تُعنى بصناعة الأوراق المالية.

يشار إلى أن اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية تأسس عام 1995، ومقره الرئيسي في العاصمة الأرمينية يريفان، ويبلغ عدد أعضائه حاليا 43 عضوا من 31 دولة، وقد حصلت بورصة فلسطين على العضوية الكاملة في الاتحاد في العام 2000 إضافة إلى عضويتها في اتحاد البورصات العالمي واتحاد أسواق المال العربية وغيرها من المؤسسات الهامة.