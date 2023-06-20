بالفيديو "الأوقاف" تعلن فقدان الحاج مصباح موسى من غزة في السعودية

أعلن مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أحمد الكرنز، اليوم الثلاثاء20/6/2023م، فقدان حاج من قطاع غزة ضمن بعثة الحج لهذا الموسم في مكة المكرمة بالسعودية.

وقال الكرنز خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في المملكة:" إن الحاج مصباح موسى (77 عامًا) فقدت آثاره يوم الجمعة الماضية بعد خروجه من الفندق الذي يقطن به"، مبيناً أن الحاج موسى أدي نسك العمرة وعاد للفندق وفي تمام التاسعة صباحًا خرج منه واختفت بعدها آثاره.

وأضاف:" لا يعاني من أي أمراض وقد خرج من الفندق بصحة جيدة"، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع جميع الجهات للبحث عن الحاج موسى، وشكلت خلية أزمة لمتابعة فقدانه وأبلغنا مراكز التائهين والمستشفيات ضمن جهودنا للعثور عليه.

كما لفت إلى أنهم سيشكلون اليوم حملة للبحث عنه، "وهذه القضية من أولى أولوياتنا".