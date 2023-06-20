وزير الحرب "الإسرائيلي" : كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأصدرت تعليمات بنشاط استباقي

أوعز وزير الحرب "الإسرائيلي" غالانت اليوم 20/6/2023 ، بشن عمليات ضد أي هدف يشكل خطرا على المستوطنين والجنود".

وقال خلال زيارة للجنود المصابين في مستشفى رمبام: "سنتصرف بكل الأساليب للحفاظ على حرية نشاطنا الأمني، كل الخيارات مطروحة على الطاولة .

وأوضح غالانت " جنود الاحتلال عملوا في النشاط العملياتي يوم أمس في جنين، تحت النيران وفي ظروف صعبة".

وأضاف غالانت وفقاً "ليديعوت "لقد أصدرت تعليماتي للمؤسسة الأمنية، برئاسة جيش الاحتلال، قوات حرس الحدود والشين بيت، بالقيام بنشاط استباقي هجومي أينما كان هناك تهديد على الإسرائيليين أو جنود جيش الاحتلال".

وتابع: "سنذهب إلى أي مكان إذا لزم الأمر، وسنحافظ على حرية عملنا بكل الطرق".

ويشار إلى أن مقاومي كتيبة جنين نصبوا كمينا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم بالأمس مما أدى لإصابة 7 جنود بينهم خطيرة ، بالإضافة لإعطاب 7 مركبات صهيونية ، استغرق سحبها من مخيم جنين 8 ساعات .