مهجة القدس: الأسير المجاهد أيسر عامر يتنسم عبير الحرية بعد اعتقال دام 5 سنوات

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد أيسر محمد إبراهيم عامر (24 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 5 سنوات.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/06/2018م ووجهت له تهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أيسر عامر ولد بتاريخ 19/07/1999م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر أيسر عامر وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال