يعتبر الصيام أقرب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة لا سيما صيام يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، وأوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استغلال الأمثل في العشر الأوائل من ذي الحجة وأداء افضل العبادات والطاعات مثل الصيام الذي يعد من الاعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة كل عام، ويتسأل الكثير من المسلمين هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في سطور الحكم الشرعي للجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة

هناك العديد من المسلمين الذين يريدون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولكن هناك عدد كبير منهم من يوجد عليه قضاء بسبب الإفطار في رمضان بسبب المرض او بسبب اخر

هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة؟

صيام العشر من ذي الحجة هي من أقرب الاعمال الي الله في تلك الأيام المباركة، وهي سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولها فضل وثواب عظيم وكبير جدا في هذه الأيام، وكان في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتم الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة وهو جائز ولا حرج فيه ويحصل على الثواب الكبير من الله سبحانه وتعالي.

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟

استحب العلماء أن يبدأ المسلم بقضاء ما عليه من أيام من شهر رمضان، ثم يُباشر في صيام التطوّع إن هو رغب بذلك.

وقد أباح علماء الأمة لمن أراد أن يصوم صيام تطوّع مثل صِيام العَشر من ذِي الحجة وكان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم هذه العشر، يَجُوز صِيام العَشر من ذي الحجّة قبل القضاء

حكم صيام العشر من ذي الحجة

صيام العشر من ذي الحجة هي سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول واصحابه رضوان الله عليهم يصوموا هذه الأيام المباركة لما فيها من فضل واجر عظيم وكبير، وينال المسلم اجر صيام تلك الأيام العشر ويتقرب الي الله سبحانه وتعالي بالصيام وأيضا بالصلاة.