الإعلام العبري يعترف :رصاصات مقاومي جنين تسببت بعطل في مروحية عسكرية وهبوطها اضطرارياً

كشفت قناة كان العبرية اليوم الثلاثاء 20/6/2023 ، مروحية عسكرية للاحتلال هبطت بشكل اضطراري بحقل مفتوح أمس ، إثر عطل أصابها في الذيل من رصاص المقاتلين في جنين.

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" أكد بالأمس تضرر إحدى طائرات الأباتشي بعد إطلاق المقاومة في جنين كتيبة جنين النار صوبها وإصابتها .

وكانت كتيبة جنين والمقاومة هناك تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة ونصبت الكمائن مما أدى لتضرر 7 آليات عسكرية من نوع نمر استغرق إخراجها من مخيم جنين 8 ساعات ، في حين ارتكب الاحتلال مجزرة في المخيم أدت لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة 100 آخرين بينهم خطيرة .