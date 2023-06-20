موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين بتوقيت غزة والقدس- أي ساعة صلاة عيد الأضحى 1444، يقترب حلول عيد الأضحى المبارك 1444/2023 في فلسطين، إذ أعلن المفتي العام فلسطين والأراضي المقدسة أن يوافق 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يستمر عيد الأضحى لأربعة أيام متتالية، يبدأ من 28 يونيو وينتهي مساء 31 يونيو أيضا، وفي هذه المناسبة تُذبح الأضاحي وتوزع على الفقراء والأقارب والجيران والأحباب والأهل أيضا، لتعم السعادة والفرحة بين الناس.

متى صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في غزة والقدس

متى صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في غزة والقدس، يحتفل جميع المسلمون من كل الدول العربية والإسلامية والأجنبية أيضا بعيد الأضحى المبارك الذي يمتد لأربعة أيام متتالية، إذ يُعد هذا العيد من أهم الأعياد الدينية في الإسلام، لهذا يكون المسلمون حريصون جداً على الاحتفال به وتنفيذ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء لإغاثتهم واعانتهم كما يحرص المسلمون على أداء صلاة العيد قبل ذبح الأضحية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين حال أعلن المفتي العام لفلسطين والديار المقدسة عن ذلك.

موعد صلاة الأضحى 2023 فلسطين

موعد صلاة الأضحى 2023 فلسطين، المسلمون يؤدون صلاة العيد ثم يتوجهون إلى بيوتهم أو المسالخ والأماكن المخصصة لذبح الأضحية، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم: "إنا أعطيناك الكوثر، فصل لبرك وانحر إنّ شانئك هو الأبتر"، صدق الله العظيم، إذ يترقب المسلمون في فلسطين قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2023، والذي سيصادف الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وسيشاركون في صلاة العيد بمساجد فلسطين في جميع المحافظات، وسيتناولون وجبة الأضحية مع أهلهم وأصدقائهم.

الساعة كم صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2023

الساعة كم صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2023، حتى اللحظة لم يُحدد المفتي العام لفلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن الموعد الدقيق لصلاة عيد الأضحى المبارك في الأراضي الفلسطينية لعام 1444هـ/ 2023م، إذ تنعقد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، لكن لم يتم تحديد توقيت صلاة عيد الأضحى حتى اللحظة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين- أي ساعة صلاة عيد الأضحى 1444.