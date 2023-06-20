بالصور منزل "صب لبن" الملاصق للمسجد الأقصى في خطر.. الاحتلال يجدد محاولة إخلائه خلال عيد الأضحى

تواصل سلطات الاحتلال سياسة التهجير القسري بحق عائلة غيث "صب لبن" لإخلاء منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بعد معركة قانونية شرسة منذ 47 عاماً ، لتواصل محاولاتها بالأمس وتصدر حكماً جائراً تحديد موعد جديد للإخلاء ممتد من 28/6/2023م و13/72/2023 ، بهدف السيطرة التدرجي على كافة المنازل المقدسية .

نورا غيث "صب لبن" صاحبة المنزل المطل على قبلة الصخرة قالت أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلتها يوم أمس الاثنين 19/6/2023م بإخلاء المنزل في فترة مفتوحة ما بين 28/6/2023م و13/72/2023 التي يقع عيد الأضحى ضمن الأيام المحددة للإخلاء.



وبينت غيث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم" ان المحكمة " قررت في يناير من العام الجاري إخلاء المنزل بتاريخ 15/3/2023م، لكن رباطنا بالمنزل ورفضنا القرار حال دون تنفيذه ليتم ابلاغنا مرة أخرى من "دائرة الإجراء والتنفيذ" الدائرة التي تعمل على إجلاء المواطنين من المنازل بقوة الشرطة بقرار إخلاء المنزل ب 9/4/2023م وأيضاً رفضنا القرار وبقينا مرابطين بالمنزل.

ويحيط المنزل من الجهات الثلاث بيوت مستوطنين يقومون بين الفينة والأخرى بمجموعة من الاستفزازات بحق العائلة، وفقا لنورا.

وشيد المتضامنون لوحة جدارية تتوسط المنزل للمرابطة نورا غيث يحط بها مجموعة من النسوة اللواتي تعرضن لسياسة التهجير القسري من البلدات المجاورة كالشيخ جراح وبلدة سلوان.

وأضافت غيث بتاريخ 11/6 /2023م الساعة الثامنة صباحاً الموعد الأخير الذي أبلغنا به لإخلاء المنزل إلا أن التواجد والاعتصام من نشطاء أجانب ومن اليسار "الإسرائيلي" والاجانب داخل المنزل حال دون إمكانية تنفيذ.

مستأجر من المملكة الأردنية

وتابعت غيث المنزل يقع على بعد عدة أمتار من قبة الصخرة وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1950 ويخضع للإجارة المحمية، وكان يسكن البيت الزوجة والزوج والأبناء والأحفاد إلا أن في عام 2016م أصدرت ما تسمى المحكمة العليا قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد فيه "بهدف منعنا من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث"، مع بقائي أنا وزوجي فيه لمدة 10 سنوات "لعام 2026"، لكنا فوجئنا عام 2018 بملاحقة وقضية إخلاء جديدة انتهت بقرار إخلاء نهائي بحجة واهية هي عدم تواجدي بالمنزل لمدة 3 شهور حيث كنت أعاني من أمراض خلال الفترة المذكورة مكثت عند أبنائي لرعايتي.

وأوضحت غيث الاحتلال يمارس علينا حرب نفسية في الفترة الماضية لترك المنزل من خلال ارسال " قوة شرطية" 3 مرات باليوم مع المطالبة "بالهويات" والسؤال عن عدد المتواجدين بالمنزل والاستفزازات المستمرة لإجلاء العائلة بطلب من بن غفير.

وأشارت غيث، 5 عائلات في حي عقبة السرايا بالبلدة القديمة يهددهم الاحتلال بالإخلاء من منازلهم.

وأكدت غيث على إن رباط عائلته بالمنزل مستمر دفاعاً عنه ورفضاً لقرار المحكمة.

وناشدت العائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها، ودعت إلى تواجد وحماية دولية خلال الفترة المحددة من قبل الاحتلال للإخلاء.