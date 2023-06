بالأرقام.. الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو.

وأفادت بأن ميسي البالغ 35 عاماً سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنوياً مع النادي الأمريكي.

وذكرت أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب النجم الأرجنتيني ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

ومن المقرر أن يحصل نجم باريس سان جيرمان السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

Messi's Inter Miami contract revealed -- how much will the GOAT make in #MLS? https://t.co/UrxrUL3guP