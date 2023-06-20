سبب وفاة الشيف رمزي تفاصيل جديدة عن وفاة الشيف اللبناني رمزي شويري القصة الحقيقية

سبب وفاة الشيف رمزي تفاصيل جديدة عن وفاة الشيف اللبناني رمزي شويري، انتشر خبر وفاة الشيف اللبناني الشهير رمزي الشويري، الذي يعتبر أحد أمهر الطهاة على الساحة اللبنانية بل على مستوى الوطن العربي، إذ إنه كان يضرب فيه المثل في مهارة الطهاة ولذة الطعان، إذ كانوا يقولون عندما يتذوقون طعاماً لذيذاً "يشبه طعام الشيف رمزي" إذ إن شهرته في أوساط الطهاة وبين الجمهور الذي يتابعه دفعت الآلاف لنعيه بكل حزن وأسى، إضافة إلى تساؤلهم عن سبب وفاة الشيف الشهير رمزي شويري.

سبب وفاة الشيف رمزي شويري ويكيبيديا

سبب وفاة الشيف رمزي شويري ويكيبيديا، الشيف رمزي شويري طاه لبناني شهير اشتهر بين جمهوره ومعجبيه ومتابعيه من خلال فقرات الطبخ على تلفزيون المستقبل اللبناني وذلك قبل نحو 30 عاما وأكثر من ذلك، ويعد أيضا من أشهر الشخصيات التلفزيونية ومن أوائل الذين أدخلوا فقرات الطبخ عبر برامج تلفزيونية دفعت إلى تفاعل الجمهور العربي معها، إذ ولد الشيف رمزي عام 1971 م، وتوفي عام 2023 عن عمر يناهز 52 عاماً وفي هذه المقالة ستوضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب وفاة الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري.

الشيف رمزي شويري في ذمة الله بعد تعرضه لعارض صحي في القلب… pic.twitter.com/m73GXvHeA4 — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) June 18, 2023

سبب وفاة الشيف رمزي القصة الحقيقية

سبب وفاة الشيف رمزي القصة الحقيقية، انتشرت تساؤلات عدة عبر منافذ مواقع التواصل الاجتماعي بكل اختلافها حول السبب الحقيقي لوفاة الشيف اللبناني رمزي شويري، إذ تعددت الأقاويل والأحاديث والحكايات خاصة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض تذكر، لكن وعقب الاطلاع على مصادر عديدة تعتبر مقربة من الشيف رمزي أوضحت أن سبب وفاة الشيف رمزي جاء إثر ازمة قلبية حادة تعرض لها أدت إلى وفاته.

الشيف رمزي شويري ويكيبيديا

الشيف رمزي شويري ويكيبيديا، الشيف رمزي شويري (1971- 18 يونيو 2023) طاهٍ لبناني، اشتهر من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في تسعينيات القرن العشرين، ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية ومن أوائل من أدخل التفاعل مع الجمهور في فقرة الطبخ عبر فتح الاتصالات المباشرة لأخذ النصائح أو لسؤاله عن مقادير وتفاصيل الوصفات، بدأ في عام 1989 بمشاريع تعتمد على تحضير الأطباق التقليدية اللبنانية وبيعها مجلدة في جميع المحلات التجارية في لبنان. درس فن الطبخ في كلية بورنماوث في إنجلترا، وتدرب على يد الطاهي الفرنسي جان ماسون، ودرس فن الخبز والحلويات على يد الطاهي برنار موان وحصل على عضوية الشرف في النقابة الفرنسية لفنون صنع الحلويات والخبز، سبب وفاة الشيف رمزي تفاصيل جديدة عن وفاة الشيف اللبناني رمزي شويري القصة الحقيقية.