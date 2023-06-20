موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين كم يوم إجازة عيد الأضحى 2023 غزة

موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين متى تبدأ وتنتهي إجازة عيد الأضحى 2023 غزة، مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك في فلسطين والعالم العربي والإسلامي والاستعداد له من كل النواحي سواء من شراء الملابس أو الأضحية أو زينة المنازل أو شراء الحلويات والضيافة، وغير ذلك من الطقوس المختلفة التي يؤديها المسلمون على اختلاف أماكن سكنهم، إلا إنه هناك شريحة كبيرة من المسلمين تبحث عن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2023، متى تبدأ متى تنتهي.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، الدول العربية والإسلامية ومن ضمنهم فلسطين تعتبر يوم وقفة عرفة إضافة إلى أيام عيد الأضحى المبارك عطلة رسمية لجميع الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، لذلك تهتم تلك الفئات في البحث عن أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في فلسطين 2023، ومتى يعودون إلى عملهم، لذلك يحرص فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تسهيل هذا البحث على المهتمين من خلال نشر مقالة تحمل عنوان، موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين متى تبدأ وتنتهي إجازة عيد الأضحى 2023 غزة.

متى إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في فلسطين

متى إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في فلسطين، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، إذ إنه يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويحل علينا هذا العام وفقاً للتقويم الميلادي يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو 2023، وينتهي يوم في مساء يوم 31 يونيو 2023، ومن المقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك 2023م- 1444 هـ من صباح الثلاثاء الموافق 27 يونيو، حتى مساء السبت الموافق 1 يوليو 2023.

متى موعد عيد الأضحى 2023/1444 كم عدد أيام الإجازة في مختلف الدول العربية والإسلامية؟

متى موعد عيد الأضحى 2023/1444؟ كم عدد أيام الإجازة في مختلف الدول العربية والإسلامية؟ تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الأحد 18 يونيو/حزيران، وبهذا تكون غرة الشهر موافقة ليوم الاثنين 19 يونيو/ حزيران 2023 بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي في السعودية، وعليه سيكون عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة 1444، الموافق ليوم الأربعاء 28 يونيو/ حزيران الجاري 2023 حسب التقويم الميلادي، موعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2023 في فلسطين متى تبدأ وتنتهي إجازة عيد الأضحى 2023 غزة.