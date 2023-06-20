الصحة الفلسطينية: 170 شهيداً منذ مطلع 2023

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، عن إحصائية الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي: "باستشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين، أمس الإثنين إلى 6 شهداء، بينهم طفل، بينما بلغ عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري 170.

واستشهد 6 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير بجراح مختلفة بينها خطيرة، برصاص جيش الاحتلال فجر أمس الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما ارتقى شهيد سابع خلال مواجهات في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.