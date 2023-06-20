مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد وسيم أبو جعص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:42 ص
20 يونيو 2023
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نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة أبو جعص الكرام بعظيم التعازي والمواساة باستشهاد ابنهم: الشهيد/ أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عامًا) (أبو وسيم) والد الشهيد : وسيم أمجد أبو جعص والذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء 02 ذو الحجة 1444هـ الموافق 20/06/2023م، بمخيم جنين شمال الضفة المحتلة؛ وذلك بعد إصابته أمس أثناء اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد وسيم أبو جعص ولد بتاريخ 26/07/2006م؛ وهو أعزب؛ وأحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "كتيبة جنين"، واستشهد بتاريخ 26/01/2023م أثناء تصديه للقوات الخاصة الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين.

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