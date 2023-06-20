دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 1444-2023 أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة، اليوم هو الثاني من ذي الحجة، وهي تعتبر من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، إذ أقسم بها في كتبه العزيز بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "والفجر وليال عشر والشف والوتر والليل إذ يسر" صدق الله العظيم، إذ إن كتبا الله الكريم يعج أقوى الأدلة في الوجود على عظمة العشر الأوائل من ذي الحجة لذلك يحرص غالبية المسلمين على اغتنامها وأداء العبادات والطاعات وصيامها جميعها.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، في هذه الأيام المباركة العظيمة، يحرص المسلمون على تكثيف العبادات والصلوات وصيام العشر الأوائل جميعها إضافة إلى يوم عرفة، ناهيك عن الأدعية في هذه الأيام العظيمة، فهي مستجابة ولها فضل وثواب عظيم عند الخالق عز وجل، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 1444-2023 أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، على المسلمين جميعا استثمار هذه الأيام الفضيلة التي تدر الحسنات والأجر والثواب للمسلم الذي يؤدي فيها الصلوات والعبادات والصوم والدعاء والصدقة وقراءة القرآن، فهي من أفضل الأيام عند الخالق الله عز وجل، لذلك يحرص معظم المسلمين في جميع الدول على اغتنامها ابتغاء لنيل أجرها وثوابها، وسنرفق دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 1444-2023 أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة.

دعاء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1444

دعاء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1444، يُمكن ترديد الدعاء الذي أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم (الكوامل الجوامع) ضمن دعاء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهو :اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.