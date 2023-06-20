تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
27° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
فيديو لإحدى آليات الاحتلال عن قرب التي تم إعطابها بالأمس في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
20 يونيو 2023
متعلقات
فيديو يظهر لحظة محاولة سحب إحدى آليات الاحتلال التي تم اعطابها في جنين
10:37 ص
فيديو جديد: الاحتلال يجر الآلية المعطوبة جراء استهدافها في جنين
12:32 م
لحظة إطلاق كتيبة جنين - سرايا القدس النار صوب آليات الاحتلال خلال اقتحام جنين
08:30 ص
بالفيديو
استهداف آليات الاحتلال بشكل مباشر خلال اقتحام مخيم جنين
06:46 ص
عاجل