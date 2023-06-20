الجهاد الإسلامي تزف شهيـدي بيـت لحـم وجنيـن وتؤكد استمـرار ملحمـة النصـر

زفّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا شهيدها المجاهد: زكـريا محمـد الزعـول (20) عاماً، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بيت لحم، والشهيد: أمجـد عـارف جعـص (48) عامًا، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين أمس، وهو والد الشهيد وسيم جعص ابن كتيبة جنين الذي ارتقى خلال مجزرة مخيم جنين في 26 يناير الماضي.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها: "إننا إذ نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا الصامدين في بيت لحم وجنين، لنؤكد أن استمرار جرائم العدو سيزيد من إصرار شعبنا وعزيمة مقاومينا التي تجلت في كمين العبوات لردع الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء والدفاع عن الأرض والمقدسات".

ودعت الحركة، جماهير شعبنا لمزيد من الوحدة والتلاحم لرد العدوان المستمر والتصدي للمؤامرة والإرهاب، وإن مقاومينا الشجعان في كل الكتائب الممتدة يواصلون معركتهم المشرفة حتى الحرية والخلاص.

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن

نـزف شهيـدي بيـت لحـم وجنيـن ونؤكـد استمـرار ملحمـة النصـر

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: زكـريا محمـد الزعـول (20) عاماً، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بيت لحم، والشهيد: أمجـد عـارف جعـص (48) عامًا، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين أمس، وهو والد الشهيد وسيم جعص ابن كتيبة جنين الذي ارتقى خلال مجزرة مخيم جنين في 26 يناير الماضي.

إننا إذ نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا الصامدين في بيت لحم وجنين، لنؤكد أن استمرار جرائم العدو سيزيد من إصرار شعبنا وعزيمة مقاومينا التي تجلت في كمين العبوات لردع الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء والدفاع عن الأرض والمقدسات.

ندعو جماهير شعبنا لمزيد من الوحدة والتلاحم لرد العدوان المستمر والتصدي للمؤامرة والإرهاب، وإن مقاومينا الشجعان في كل الكتائب الممتدة يواصلون معركتهم المشرفة حتى الحرية والخلاص.

حـركة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن - الضفـة الغربيـة

الثـلاثـاء 2 ذو الحجـة 1444هـ، 20 يونيو 2023م

واستشهد شاب، مساء أمس الإثنين19/6/2023م، برصاص جيش الاحتلال "الاسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة حوسان ببيت لحم.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة حوسان، اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق وآخر بالرصاص الحي.