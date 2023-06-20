يرفع العدد لـ 6.. شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان على جنين

استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العدوان على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن أمجد الجعص من مخيم جنين متأثرًا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم، لترتفع إحصائية الشهداء إلى 6.

وذكرت مصادر، أن الشهيد امجد التحق اليوم بولده الشهيد وسيم الذي ارتقى ب ب ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣.

واستشهد 5 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر أمس الاثنين 19 يونيو 2023، خلال عدوان إسرائيلي كبير على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.