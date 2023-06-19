بالفيديو والصور استشهاد شاب خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

استشهد شاب، مساء اليوم الإثنين19/6/2023م، برصاص جيش الاحتلال "الاسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة حوسان ببيت لحم.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة حوسان، اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وآخر بالرصاص الحي.

وفيما يلي صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد زكريا محمد زكريا الزعول:







