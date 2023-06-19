كم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 20 يونيو 2023، يبحث الكثير من المصريين عن اسعار الذهب مقاب الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء، ولذلك يرصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أسعار الذهب بشكل يومي في مصر، حيث شهد سعر الذهب تراجعاً مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوي 2554 جنيها للشراء و2543 جنيها للبيع مقابل 2583 جنيها للشراء و2560 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر بمتوسط أسعار من 70 إلى 150 جنيها بحسب نوع المشغولات وغرامها والشركة المنتجة لها.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18، نحو 1916 جنيها للشراء و1907جنيهات للبيع، مقابل 1937 جنيها للشراء و1920 جنيها للبيع أمس.

الميا تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، بضغط من صمود مؤشر الدولار، حيث قام المستثمرون بتقييم المسار المقبل لأسعار الفائدة، بعد تصريحات متشددة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب منصة انفستينج.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وهبطت أسعار سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر إلى مستوي 2235 جنيها للشراء و2225 جنيها للبيع مقابل 2260 جنيها للشراء و2240 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سجل عيار 24 نحو 62.86 دولار أمريكي.

كما سجل عيار 21 حوالي 55 دولارا أمريكيا.

كذلك سجل عيار 18نحو 47.14 دولار أمريكي.

سعر الأونصة الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 79438 جنيها للشراء و79083 جنيها للبيع مقابل 80327 جنيها للشراء و79616 جنيها للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 17880 جنيها للشراء و17800 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وسجل سعر الجنيه الذهب من بي تي سي نحو 19475 جنيها.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 55390 جنيها.