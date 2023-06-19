بالفيديو اعتقال 4 أطفال مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين19/6/2023م، 4 أطفال من مدينة القدس المحتلة

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال مقدسيين من بلدة الطور وهم: محمد وعبد الرحمن أبو غنام ونادر السلفيتي .

في بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت الطفل أمير أبو زنط (16 عاما)، أثناء تواجده على مفترق البلدة.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال نقلت الأطفال المعتقلين إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.

بالتزامن مع ذلك، نشرت مواقع وصحف مقدسية مقطع فيديو يظهر اعتقال قوات الاحتلال 3 أطفال من بلدة الطور: