مؤتمر صحفي لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بعد قليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 م
19 يونيو 2023
خبر عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

مؤتمر صحفي لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بعد قليل

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات