طالع سعر الذهب في الأردن بتعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، من اكثر المواضيع التي يجري البحث عنها عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي اسعار الذهب في الأردن، حيث يبحث الكثير من الاشخاص عن اسعار الذهب مقابل الدينار الاردني بتعاملات اليوم، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد اسعار الذهب في الاردن بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الذهب بالدينار الاردني كما جاءت في تعاملات اليوم الثلاثاء.

كم سعر الذهب في الاردن اليوم؟

وشهدت اسعار الذهب تراجعاً في الاردن اليوم الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023، مع هبوط الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

عالميا، سجل سعر الذهب اليوم بعض التراجع في تعاملات محدودة تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية، بحسب رويترز.

سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار24 نحو 44.64 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي الذي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

وحسب التقرير سجلت واردات الأردنية من الحلي والمجوهرات ارتفاعاَ خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 1.705 مليار دينار بنسبة 8.8% من إجمالي الواردات.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 39.06 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33.48 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 14

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 14، نحو 26.04 دينار أردني.

سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1388 دينارا أردنيا.

سعر كيلو الذهب في الأردن

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.635 ألف دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 312.45 ألف دينار أردني.