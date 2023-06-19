ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال إلى 560

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال إلى 560.

وأوضح المركز أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أصدرت، اليوم الاثنين الموافق لـ19 من يونيو، حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير علاء قبها، إضافة إلى 50 عاما إضافيا أي "بالسجن مدة 149 عاما" مع دفع تعويض مالي بقيمة مليون ونصف المليون شيكل.

واتهمت محكمة الاحتلال الأسير قبها، البالغ من العمر 32 عاما، بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة قرب مستوطنة "مفو دوتان" المجاورة لقرية يعبد في محافظة جنين شهر مارس 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن منزل الأسير قبها قد هُدم في شهر يونيو من العام 2018 عقب اتهامه بتنفيذ العملية، كما أشار المركز إلى أن المؤبد حكم بالسجن مدى الحياة، ويقدر بمدة 99 عاما، كما يفرض على الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" المتهمين بقتل إسرائيليين، سواء كانوا مستوطنين أو جنودا، فضلا عن أي شخص يتهم بتوجيه العمليات الاستشهادية.