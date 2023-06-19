ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين باليونان إلى 80 قتيلا بينهم فلسطينيين

أعلنت اليونان الإثنين عن ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 80 شخصًا من المهاجرين، في وقت تتزايد فيه شكوك إهمال خفر السواحل اليوناني ما أدى لوقوع الكارثة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الإثنين إن جثماني فلسطينيين من سورية انتشلا بعد غرق القارب.

وأشارت إلى أن معلومات أولية توفرت بشأن وجود عدد آخر من المفقودين من الفلسطينيين وعدد من الناجين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية يونانية، تأكيدها الوصول إلى جثتين في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة، ونقلهما إلى ميناء "كالاماتا".