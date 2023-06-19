القائد النخالة: أوجه التحية لوحدات الهندسة في كتيبة جنين التي أعطبت 7 دوريات "إسرائيلية"

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، التحية والشكر لوحدة الهندسة في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس على تصنيعها العبوات التي اعطبت 7 دوريات "إسرائيلية" اليوم خلال تصديها للعدوان الإسرائيلي على جنين.

وقال القائد النخالة خلال لقاء خاص عبر قناة العالم اليوم الإثنين19/6/2023م :" أقدم الشكر والتحية لوحدة الهندسة في كتيبة جنين والتي صنعت العبوات من العدم وأحدثت تغيرا في ميدان القتال"، مؤكداً أن ما حدث في جنين اليوم هو امتداد لمعركة ثأر الأحرار ومعركة وحدة الساحات.

وأضاف :" مواجهة اليوم بجنين ذات أهمية كبرى وحصلت بإمكانيات متواضعة لدى المجاهدين وأبطال كتيبة جنين أثبتوا قوتهم وقدرتهم في مواجهة العدو"، مضيفاً " نحن نتحدث اليوم عن قوة وإرادة المقاتلين الشجعان، وضعف معنويات جنود العدو".

وتابع :" نُكن ونُقدر عوائل الشهداء في الضفة الغربية أقبل رؤوس آباء الشهداء، ورؤوس كل مقاتلي كتيبة جنين، وكل المقاومين"، مؤكداً أن الوحدة الميدانية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني أمرٌ هام ونعملُ عليه.

كما أكد القائد النخالة أن المقاومة أمامها تحديات كبيرة لكن المقاومة وشعبنا الفلسطيني حاضرا للدفاع عن الأقصى، مضيفاً " معرکتنا مع الاحتلال مفتوحة وکل الفصائل بالضفة لديها رؤية مشتركة في مقاومة المحتلين".

وحول معركة "ثأر الأحرار"، أكد القائد النخالة أن ضرب "تل أبيب والقدس" بصواريخ المقاومة أدى لانهيارات نفسية في البنية الإسرائيلية بشكل أساسي وما تحقق خلال معركة "ثأر الأحرار" انجازًا كبيرًا قيمته معنوية بشكل أساسي.

وأضاف:" الكيان الإسرائيلي خلال معركة ثأر الأحرار حاول الضغط على المقاومة عبر استهداف المدنيين"، مبيناً أن المقاومة استطعت أن تجعل أكثر من نصف المجتمع "الإسرائيلي" في الملاجئ خلال المعركة.

ولفت الأمين العام للجهاد إلى أن قوی کثيرة تدخلت بإلحاح من الکيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، مشدداً على أنه لا يوجد الا خيار المقاومة في مواجهة العدو وكل المشاريع الاخرى ثبت فشلها.

وبشأن لقاءات قادة محور المقاومة، شدد القائد النخالة على أن لقاءات قادة المقاومة تأكيد على الوحدة وللبحث عن تكامل الإمكانيات.

وأضاف :" أن محور المقاومة يتحد وسيكون له تأثير كبير في مقاومة المشروع الصهيوني" مبيناً أن حركة الجهاد منفتحة على كل مكونات محور المقاومة والفصائل الفلسطينية.

كما بين أن طهران هي الحاضنة القوية والكبيرة للمقاومة في المنطقة ولذلك نحن في مرحلة جديدة ومهمة وانجاز كبير لصالح محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني

فيما يخص التهديدات "الإسرائيلية" بعودة الاغتيالات، قال القائد النخالة" لا نخشى تهديد ووعيد الاحتلال أنا تجاوزت السبعين عاماً في هذا السن لست قلقاً على شيء الشهادة ستكون هدية بالنسبة لي

وأضاف:" الشهادة في سبيل الله لا ترعبنا، وهي وسام فخر لنا والتصفية والاغتيال لا نخشاه وقادة المقاومة كلهم مستهدفون".

وختم القائد النخالة لقائه قائلاً:" كل الشعب الفلسطيني مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي ولا نخشى الاغتيالات والشهادة هي هدية بالنسبة لي ولم أترك شيئاً لأبكي عليه والشهادة هي وسام شرف لكل مجاهد والشهادة لا تخيفنا بل نعتبرها وساما وسنمضي في هذه الطريق حتى الانتصار وتحرير فلسطين".