هل قررت الحكومة في جلستها اليوم صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى؟

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين19/6/2023م، أن وزارة المالية تسعى لتأمين صرف الرواتب ومخصصات الشؤون والبطالة قبل عيد الأضحى.

وقال وزير المالية شكري بشارة خلال جلسة الحكومة اليوم :" في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تصل إلى 260 مليون شيقل، ما تسبب في تفاقم العجز في الخزينة، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة ستسعى لتأمين صرف رواتب الموظفين، وكذلك مخصصات الشؤون، والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك".

وقبل عيد الفطر السعيد صرفت وزارة المالية في رام الله دفعة من راتب شهر 4 بنسبة 30%، فيما أكملت صرف باقي الراتب بعد انتهاء العيد بأسبوع واحد على الأقل.

يشار إلى أن آخر دفعة مالية تم صرفها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد بمبلغ قدره "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة ، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية"، بحسب تصريح وزارة المالية الفلسطينية في رام الله آنذاك