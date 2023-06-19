العاروري : المقاومة في جنين قدمت جواباً واضحاً على تهديدات العدو المتواصلة للضفة

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين19/6/2023م، أن المقاومة في جنين قدمت جواباً واضحاً على تهديدات العدو المتواصلة للضفة الغربية.

وقال العاروري في تصريح صحفي:" إنّ التصدي البطولي الذي خاضته المقاومة في جنين ومخيمها أمام العدوان الصهيوني اليوم هو جواب واضح على تهديدات العدو المتواصلة للضفة، وعلى الاحتلال أن يحسب ألف حساب لأي حماقة يفكر بارتكابها".

وأضاف:" نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بوحدة المقاومين من كل الفصائل في ميدان المعركة مع العدو اليوم، ونؤكد أن تضحيات أبناء شعبنا من شهداء وجرحى، لن تذهب هدرا".

وحذر العاروري "نتنياهو" من المساس بالمسجد الأقصى، قائلاً:" لقد حذّرنا نتنياهو بأن المساس بالمسجد الأقصى المبارك هو لعب بالنار، وإنّ شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون الدفاع عن الأقصى مهما بلغت التضحيات".

وتمكنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو وضمن عملية اطلقت عليها "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين اليوم، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعشرات الإصابات، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 من جنوده بينهم حالات خطيرة