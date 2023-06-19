جيش الاحتلال يعترف بإصابة طائرة "أباتشي" في جنين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتعرض طائرة مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال للإصابة برصاص المقاومين في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال اعترف بإصابة طائرة مروحية من نوع "أباتشي" برصاص المقاومين في جنين، مشيرةً إلى الطلقات اصابت ذيل المروحية العسكرية.

وشاركت طائرات مروحية في مساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال لعملية اقتحام مدينة جنين ومخيمها، حيث قصفت أهدافاً في المدينة.

كما واعترف جيش الاحتلال، باعطاب سبعة آليات عسكرية مصفحة، بتفجير عبوات ناسفة، ما اسفر عن اصابة سبعة جنود بجروح مختلفة.

وأسفرت الاقتحام الذي استمر قرابة 8 ساعات، عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، و91 اصابة بينهم حالات خطيرة.