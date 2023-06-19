الخضوري يوضح لـ"فلسطين اليوم" طريقة تعويض طلبة "التوجيهي" في جنين عن الامتحان المؤجل اليوم

أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية، صادق الخضور، اليوم الاثنين، عن وجود تعويض لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) للطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديمها في القاعات بمدارس مدينة جنين، عقب العدوان الإسرائيلي على المخيم.

وقال الخضور، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ستعلن عن موعد استكمال هذه الامتحانات التي لم يتمكن الطلبة من تقديمها، قبل يوم من انتهاء الامتحانات المقررة .

وأضاف أن "عملية التعويض هي جزء من خطة طوارئ تضعها وزارة التربية، سنويًا، بشأن سناريوهات قد تحدث تؤثر أو تؤجل الامتحانات".

وبخصوص بقية الامتحانات، أوضح الخضور، أن الامتحانات المتبقة ستكون في موعدها، إلا في حدوث أمر أو ظروف غير طبيعية.

وأشار الخضور، إلى أن طلبة التوجيهي في محيط مدينة جنين، استطاعوا تقديم الامتحانات في القاعات المحددة، كما وجرى نقل البعض إلى قاعات أخرى، للحفاظ على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة في قاعات جنين.

وكان من المقرر، أن يتقدم طلبة الثانوية، امتحان الرياضيات الورقة الاولى للفرع العملي، ومبحث الجغرافيا للفرع الادبي، وفروع أخرى

يُشار إلى أن اشتباكات عنيفة دارت في جنين، فجر اليوم، جراء تنفيذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في المدنية ومخيمها، أدت إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 91 مواطناً بينهم خطيرة.