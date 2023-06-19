بالصور القيـادي حبيـب: بـأس الأحـرار فـي جنيـن امتـداد لثـأر الأحـرار فـي غـزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسيرة جماهيرية حاشدة، بمدينة غزة، مساء اليوم الإثنين، وذلك دعما وإسناد لمدينة جنين ومقاوميها الذين خاضوا معركة أسطورية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وشارك في المسيرة مئات المواطنين يتقدمهم قيادات وكوادر من حركة الجهاد، ورددوا شعارات داعمة لمدينة جنين وأهلها ومقاومتها، وفي مقدمتهم كتيبة جنين، سرايا القدس، التي أوقعت خسائر كبيرة في صفوف جنود ومعدات الاحتلال.

وفي كلمة الجهاد الإسلامي خلال المسيرة، أكد القيادي الشيخ خضر حبيب، أن مقاتلي الحركة والمقاومة يحفظون وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد ويمضون حتى إساءة بني صهيون وتحرير فلسطين كل فلسطين.

وقال حبيب: سلام على جنين وأهلها ومقاومتها وكتيبتها الذين أساءوا وجه بني صهيون اليوم، أراد العدو أن يدخل مخيم جنين ولكنه لم يعرف أن الدخول ليس كالخروج، ومجاهدونا كانوا له بالمرصاد ونصبوا له كميناً وأوقعوا فيه الإصابات، لينشغل جنود العدو بلملمة خسائره وإسعاف جرحاه".

وأكد أن الشعب الفلسطيني مستمر في جهاده ولن يرفع الراية البيضاء، حتى لو بقي الاحتلال عشرات السنين، لثقته بوعد الله بالنصر والتمكين.

وتابع الشيخ حبيب: مقاومونا يقاتلون بصدورهم العارية، بأدواتهم البسيطة وعبواتهم المصنعة محلياً ، ورغم الحصار والمنع إلا أن شعبنا هناك يصنع المستحيل كما صنعته غزة".

وأردف بالقول: قبل أيام استهدفوا قادتنا في غزة ظناً منهم أن الجهاد سيستسلم ولن يحرك ساكناً، لكن شعبنا العظيم لا يمكن أن يستسلم، فدماء وأشلاء القادة هي وقود الثورة والجهاد، وستزهر نصراً وحرية ولا تزيدنا إلا صلابة وإصرارا على مواصلة الزحف نحو القدس".

وأوضح القيادي حبيب أن معركة بأس الأحرار في جنين هي استكمال لمعركة ثأر الأحرار في غزة، مضيفا: ثأرنا كل يوم يكبر ويزداد مع هذا المحتل، وذاكرتنا لا تنسى أي جريمة وسيأتي يوم الحساب لهذا المحتل".

وأشار إلى أن المقاومة ستواصل تطوير سلاحها في كل المناطق وأن أداء المجاهدين سيزداد بأساً وعظمة استعدادا للمعركة الفاصلة.





























