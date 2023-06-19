أمريكا: قلقون إزاء التصعيد والتوسع الاستيطاني في الضفة

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير عن إعلان حكومة "إسرائيل" المضي قدما في التخطيط لأكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وحيال التغييرات التي من شأنها تسريع البناء الاستيطاني في الضفة وتسهيل الحصول على الموافقات عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، "نعارض هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تصعّب تحقيق حل الدولتين وتشكل عقبة أمام السلام".

ودعت الخارجية حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها والعودة للحوار الهادف إلى وقف التصعيد.