بعد 8 ساعات هو يلملم آلياته المعطوبة.. الاحتلال ينسحب من جنين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اشتباكات استمرت نحو 8 ساعات.جاب شبان في مدينة جنين ومخيمها، اليوم الاثنين، بقايا آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أعطبت جراء تفجير عبوات عقب عملية الاقتحام.

وأظهرت مقاطع مصورة، قيام شبان بنقل تلك البقايا وحملها على عربات تجوب شوارع المدينة، بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، واصابة 91 أخرين، جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين، منذ فجر اليوم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات و الهدف وعقب اكتشافها، أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، أدى إلى دفع تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال.

وقالت: "أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري".

وأضافت: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من أعطاب خمسة آليات عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوات، واعترف الاحتلال إصابة سبعة جنود، بينهم حالات خطرة.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.