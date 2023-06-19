 وفد الجهاد برئاسة القائد النخالة يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاصمة طهران.

وأكد الرئيس رئيسي خلال اللقاء، أن زمام المبادرة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، أصبح في يد المقاومين الفلسطينيين، حيث برز ذلك خلال الانتصار الذي حققته المقاومة في معركة ثأر الأحرار الأخيرة، مبينا أن هذا الانتصار هو هدية إلهية أعطيت لشعب فلسطين الحر بفضل الصبر على مواجهة الصعوبات والوقوف في وجه ظلم واستبداد الكيان الصهيوني وأنصاره.

وأوضح رئيسي أن تطبيع العلاقات الصهيونية مع بعض الحكومات الإسلامية والعربية لن ينجح، لأن أول وأخطر معارضي هذا التطبيع للعلاقات هم شعوب هذه البلدان نفسها، معتبرا أن الصهاينة يبحثون عن خيبة أمل الشباب الفلسطيني في تحرير أرضه عبر هذا التطبيع.

ولفت إلى أن النصر النهائي والحاسم للشعب الفلسطيني أصبح قريبا جدا ببركة دماء الشهداء.

بدوره، أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، في هذا اللقاء عن امتنان الشعب الفلسطيني لدعم الجمهورية الإيرانية المستمر والفعال.

وصرح القائد النخالة بأن إيران هي دولة مهمة وحاسمة اليوم في التفاعلات الإقليمية والدولية، حيث أظهرت الجولة المكوكية الأخيرة للرئيس الإيراني إلى منطقة أمريكا اللاتينية قدرة ايران على هزيمة العقوبات الأمريكية بشكل كامل.

وقدم القائد النخالة للرئيس الإيراني تقريرا مفصلا عن حرب الأيام الخمسة الأخيرة مع الكيان الصهيوني وشرح أداء وإنجازات فصائل المقاومة ونقاط ضعف هذا الكيان الغاصب.













